Сегодня, накануне 15-й юбилейной «Премии Муз-ТВ», состоялась пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов отвечали Максим Галкин, Ксения Собчак, Арман Давлетьяров, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев.

Присутствующие в зале журналисты задали супругу Аллы Пугачевой волнующий всех вопрос о здоровье Примадонны. «Она чувствует себя хорошо, спасибо за беспокойство. Она отдыхает с детьми сейчас в Юрмале, собственно, откуда я приехал», — ответил Максим.

Представители СМИ также поинтересовались, почему Галкин ни разу за 15 лет не спел дуэтом с Аллой Борисовной на премии. «Нам хотелось петь вместе, сейчас нам хочется жить вместе. Мы же не можем жить прямо на сцене "Олимпийского". Поэтому когда пелось вместе, пели. Тогда это было актуально», — прокомментировал он.

На днях Максим показывал фанатам видео, на котором их с Аллой сын говорит с мамой, используя игрушечный телефон. Малыши очень скучали.

Гарик разговаривает с мамой по игрушечному телефону, такая вера в предлагаемые обстоятельства! Я его несу, держу и снимаю, поэтому мир немного прыгает #гарригалкин #максимгалкин #дети #гарикболтаетпапанесет Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 6 2017 в 9:41 PDT

Напомним, что 5 июня российские СМИ сообщили, что певица перенесла срочную операцию на сосудах. Позже Кристина Орбакайте рассказала о приступе, который случился с ее мамой.

Фото: globallookpress.com, архивы пресс-служб