Недавно в СМИ появилась информация, что Алла Борисовна перенесла срочную операцию на сосудах. Сообщалось, что Примадонне вот уже в третий раз сделали стентирование, которое предполагает установку специального каркаса в сосуд с целью расширения узкого участка артерии, дабы нормализовать кровоток к внутренним органам.

Накануне же стало известно, что операции еще не было, но планируется. Пугачевой сделали диагностику сосудов и сердца. О причине, по которой артистка обратилась к врачам, рассказала ее дочь Кристина Орбакайте.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Апр 20 2017 в 12:19 PDT

«У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. Решили, что Алекян Баграт Гегамович поставит маме еще один стент в НИИ имени Вишневского. Я узнала уже после, мама не хотела меня расстраивать и волновать в мой день рождения (я находилась в это время в Америке)», - сообщила певица kp.ru.

Сейчас с Аллой Борисовной все хорошо. Несколько дней назад она отправилась на отдых в Юрмалу вместе с Максимом Галкиным и детьми: Лизой и Гарри.

Фото: instagram.com