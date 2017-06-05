Сегодня стало известно, что 68-летняя Алла Пугачева перенесла серьезную операцию в одном из научно-исследовательских институтов Москвы. Как сообщает портал Life.ru, Примадонне вот уже в третий раз сделали стентирование сосудов, которое предполагает установку специального каркаса в сосуд с целью расширения узкого участка артерии, дабы нормализовать кровоток к внутренним органам.

К врачам артистка обратилась еще 26 мая, после чего была проведена процедура, а уже 30 мая Аллу Борисовну выписали из клиники.

Фото: instagram.com, globallookpress.com