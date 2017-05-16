Съемки сразу в нескольких проектах на ТВ и в рекламе, корпоративы, светские мероприятия, спорт, путешествия, активная личная жизнь — чтобы успевать все это, 45-летней телеведущей Лере Кудрявцевой требуется немало сил. Сегодня она не на шутку напугала фанатов, опубликовав в своем блоге фотографию, на которой ей оказывают медицинскую помощь. «Иногда бывает и так. Без помощи врачей уже не справляешься», — гласит комментарий с грустными смайликами.

«Лера! Что с вами случилось!!!!! Почему вызвали скорую», «Что с Лерой?», «Лееер, а теперь напиши, что все хорошо. ИнстИстория пугает», — пишут ей поклонники. Их вопросы пока остаются без ответа.

Особенно волнуются они за здоровье своей любимицы на фоне разговоров о ее беременности: в последнее время у фанатов есть серьезные основания надеяться, что у звезды и ее молодого супруга скоро появится малыш.

Вполне возможно также, что у Кудрявцевой участились головные боли, о которых она рассказывала ранее, пройдя генетический тест: «Думала, откуда у меня постоянные головные боли? Оказывается, достались "в награду" от прошлых поколений — медики обнаружили склонность к сильным мигреням». Либо обострились проблем грыжей в позвоночнике, которая мучает ее восемь лет.

Желаем здоровья Лере и ждем ее комментариев.

Фото: instagram.com