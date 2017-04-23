В последнее время в Сети ходят слухи о беременности Леры Кудрявцевой. Звезду стали все чаще замечать в просторных нарядах. Вчера в эфире передачи «Однажды...» 45-летняя телеведущая разоткровенничалась на эту тему.

«Мы созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков. Я с удовольствием еще рожу сама, а потом буду воспитывать и детей своих детей», — цитирует Леру журнал «7Дней».

@igor_makarov82 #семья Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Янв 27 2017 в 5:57 PST

Сыну звезды Жану 27 лет. Как он относится к тому, что в скором времени у него может появиться сестра или братик — пока неизвестно.

Сейчас всю свою нежность Лера отдает любимому мужу, 29-летнему хокеисту Игорю Макарову, и котику Фофе, к поискам которого она даже привлекала экстрасенсов, когда тот на время пропал.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)Апр 2 2017 в 3:26 PDT

Фото: instagram.com