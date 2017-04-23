В последнее время в Сети ходят слухи о беременности Леры Кудрявцевой. Звезду стали все чаще замечать в просторных нарядах. Вчера в эфире передачи «Однажды...» 45-летняя телеведущая разоткровенничалась на эту тему.
«Мы созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков. Я с удовольствием еще рожу сама, а потом буду воспитывать и детей своих детей», — цитирует Леру журнал «7Дней».
Сыну звезды Жану 27 лет. Как он относится к тому, что в скором времени у него может появиться сестра или братик — пока неизвестно.
Сейчас всю свою нежность Лера отдает любимому мужу, 29-летнему хокеисту Игорю Макарову, и котику Фофе, к поискам которого она даже привлекала экстрасенсов, когда тот на время пропал.
Фото: instagram.com
Нет ,через 2 года родит
Классный фофик!
родит когда-нибудь, лет через 5..
через 5 уже рожалка откажет