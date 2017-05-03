Слухи о беременности Леры Кудрявцевой, которые ходят в Сети в последнее время, получают новые подтверждения. 45-летняя телеведущая все чаще появляется на публике в просторных нарядах и инстинктивно прикрывает живот.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)Апр 29 2017 в 7:57 PDT

Сегодня в эфире телеканала «МИР 24» было продемонстрировано любопытное видео. На нем звезда запечатлена с округлившимся животиком, который скрывало черное короткое платье и пальто свободного кроя. Папарацци застали Кудрявцеву в холле Кремлевского дворца перед шоу Филиппа Киркорова.

Пока Лера не комментирует слухи: не подтверждает, но и не опровергает их. Чуть больше недели назад в одном из откровенных интервью звезда заявила: «Мы созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков. Я с удовольствием еще рожу сама, а потом буду воспитывать и детей своих детей».

Возможно, вскоре мы узнаем хорошие новости?

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)Май 3 2017 в 9:52 PDT

Старшему (и пока единственному) сыну звезды Жану 27 лет, он живет отдельно от мамы. Сейчас всю свою нежность Лера отдает любимому мужу, 29-летнему хоккеисту Игорю Макарову, и котику Фофе, к поискам которого она даже привлекала экстрасенсов, когда тот на время пропал. У Игоря Макарова детей пока нет.

Фото: istagram.com, eastnews.ru