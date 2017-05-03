Слухи о беременности Леры Кудрявцевой, которые ходят в Сети в последнее время, получают новые подтверждения. 45-летняя телеведущая все чаще появляется на публике в просторных нарядах и инстинктивно прикрывает живот.
Сегодня в эфире телеканала «МИР 24» было продемонстрировано любопытное видео. На нем звезда запечатлена с округлившимся животиком, который скрывало черное короткое платье и пальто свободного кроя. Папарацци застали Кудрявцеву в холле Кремлевского дворца перед шоу Филиппа Киркорова.
Пока Лера не комментирует слухи: не подтверждает, но и не опровергает их. Чуть больше недели назад в одном из откровенных интервью звезда заявила: «Мы созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков. Я с удовольствием еще рожу сама, а потом буду воспитывать и детей своих детей».
Возможно, вскоре мы узнаем хорошие новости?
Старшему (и пока единственному) сыну звезды Жану 27 лет, он живет отдельно от мамы. Сейчас всю свою нежность Лера отдает любимому мужу, 29-летнему хоккеисту Игорю Макарову, и котику Фофе, к поискам которого она даже привлекала экстрасенсов, когда тот на время пропал. У Игоря Макарова детей пока нет.
Фото: istagram.com, eastnews.ru