Сегодня популярная телеведущая Дана Борисова, которая проходит лечение в реабилитационном центре в Таиланде, записала короткий видеоролик. Звезда, которая сейчас выглядит намного лучше, чем в начале терапии, призналась, что боится ехать домой.

Дана считает, что в Москве ее ждут унижения и оскорбления: «Не хочется в этот кошмар возвращаться. Это клеймо останется теперь со мной навсегда. "Наркоманка" — каждый будет произносить это слово за спиной».

Сейчас артистка вместе с друзьями по несчастью, которые как и она занимаются по программе «12 шагов», ходит в церковь. «Как спокойно, как чисто, как красиво. Вот бы остаться навсегда, и служить, читать молитвы», — мечтательно говорит она.

Обращение к Господу, к вере является третьим шагом на пути излечения, — поясняет «СтарХит».

Дана настроена решительно. «Там моя дочь, и за то время, которое я на реабилитации, надо подготовиться, набраться сил, чтобы вернуться в эту жизнь и с этим со всем справиться», — объяснила она.

Желаем удачи в борьбе с болезнью!

Фото: instagram.com, кадры из видео