Вчера в эфир «Первого канала» вышла очередная серия шоу «Пусть говорят», где мама известной телеведущей Даны Борисовой на всю страну рассказала о болезни дочери. «Я уверена на сто процентов, что моя дочь употребляет наркотики, что она — наркоманка. Не могу достучаться до нее», — со слезами на глазах заявила она. Екатерина Михайловна обратилась к Андрею Малахову в надежде спасти дочь.

Отчаявшаяся бороться самостоятельно мама раскрыла ужасные подробности жизни Даны. В попытках решить проблему самостоятельно пожилая женщина обращалась к врачам, ходила в церковь, просила ее бывшего супруга помочь, и даже пыталась заложить квартиру в Крыму, чтобы оплатить очередной курс терапии. Но, вспомнив, что предыдущий закончился побегом пациентки из клиники, решила предать ситуацию огласке, чтобы таким образом повлиять на Дану.

Та, в свою очередь, уверена, что страдает анорексией и именно ее пытается вылечить с помощью бесед с психотерапевтом.

Будучи давним другом Борисовой, Андрей Малахов так проникся ситуацией, что подключил все возможности для того, чтобы вытащить ее из сложной ситуации. На время эфира он отправил ее к морю, поэтому Дана пока не в курсе, что ее ждет.

Также известно, что «Первый канал» выделил миллион рублей на лечение блондинки.

Фото: instagram.com, кадры из передачи