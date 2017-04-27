Вчера в эфир «Первого канала» вышла очередная серия шоу «Пусть говорят», где мама известной телеведущей Даны Борисовой на всю страну рассказала о болезни дочери. «Я уверена на сто процентов, что моя дочь употребляет наркотики, что она — наркоманка. Не могу достучаться до нее», — со слезами на глазах заявила она. Екатерина Михайловна обратилась к Андрею Малахову в надежде спасти дочь.
Отчаявшаяся бороться самостоятельно мама раскрыла ужасные подробности жизни Даны. В попытках решить проблему самостоятельно пожилая женщина обращалась к врачам, ходила в церковь, просила ее бывшего супруга помочь, и даже пыталась заложить квартиру в Крыму, чтобы оплатить очередной курс терапии. Но, вспомнив, что предыдущий закончился побегом пациентки из клиники, решила предать ситуацию огласке, чтобы таким образом повлиять на Дану.
Та, в свою очередь, уверена, что страдает анорексией и именно ее пытается вылечить с помощью бесед с психотерапевтом.
Будучи давним другом Борисовой, Андрей Малахов так проникся ситуацией, что подключил все возможности для того, чтобы вытащить ее из сложной ситуации. На время эфира он отправил ее к морю, поэтому Дана пока не в курсе, что ее ждет.
Они пришли ещё раз!!!!я ходила сонная и ненакрашенная и пила чай. Это свежая фотка полтора часа назад))) Мы уже в Шереметьево,у меня билет на #Самуи , так что #Таиланд привет.Представляете,рейтинги показали,что по рейтингам среди простых людей,я впереди многих и многих ведущих .Мы будем снимать новый проект для #первыйканал #первый #тающиенаглазах #Сегодня Андрюша сам позвонит Максиму,и,думаю,скоро она вернётся ко мне #данаборисова #телеведущая #актриса #красотка #мама#доченька #люблю
Также известно, что «Первый канал» выделил миллион рублей на лечение блондинки.
Фото: instagram.com, кадры из передачи