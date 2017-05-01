После скандального эфира шоу «Пусть говорят» на «Первом», в котором мама Даны Борисовой озвучила нелицеприятные подробности жизни своей дочери, и исчезновения Даны Борисовой из Instagram, о судьбе телеведущей ходит множество слухов.

Многие сделали вывод, что друзья отправили звезду на отдых, чтобы она не увидела эфир, и займутся лечением позже, так как Дана не признает своей болезни и ее нужно уговорить дать согласие на процедуры. Кто-то предположил, что она готовится вести шоу об анорексии и именно поэтому жаловалась на плохой аппетит в одном из недавних интервью. Некоторые подписчики артистки вообще не верят в происходящее, считая все дурной шуткой. Тем временем СМИ сообщили, что «Первый канал» выделил миллион на лечение звезды и она находится в клинике.

Сегодня Андрей Малахов в своей колонке от первого лица рассказал, как обстоят дела у его коллеги и подруги.

«После выхода программы в эфир я, объединившись с Рустамом Солнцевым, Прохором Шаляпиным, Еленой Воробей, концертным директором Даны Лерой Тувиной, приезжаю к ней домой. Под маркой участия телеведущей в специальном проекте вместе с испытавшим ужасы наркозависимости, а ныне главой НАС (Национального антинаркотического союза) и президентом благотворительного фонда Никитой Лушниковым, считающим, что желание самого пациента – залог успеха, мы отправляем Дану на лечение в Таиланд. Там, в закрытой от внимания прессы клинике, она пробудет несколько месяцев. А лучшей мотивацией в борьбе за здоровую жизнь будет для Даны приезд дочки Полины: на летних каникулах она обязательно навестит маму», — написал он в журнале «СтарХит».

Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official)Апр 18 2017 в 6:05 PDT

Желаем друзьям успехов, а Дане — скорейшего выздоровения.

Фото: кадры из эфира, instagram.com