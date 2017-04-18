Сегодня Дане Борисовой исполняется 41 год. Свой праздник телеведущая отмечает не в кругу близких и родных, а в реабилитационной клинике в Таиланде, где проходит курс лечения от наркозависимости. В честь дня рождения звезда опубликовала в Instagram фото и написала о том, как сильно скучает по дочке, и поблагодарила людей за то, что спасли ее.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова (@danaborisova_official) Июн 13 2017 в 2:35 PDT

«Добрый день, мои любимые! Я очень скучаю по Вам, по Москве скучаю, по дому скучаю! А как я скучаю по Полинке моей.... моей любимой доченьке, моем сердечке. Сегодня мой День рождения! Я новая и сильная и это будет особенный день, а за ним особенный год! Сегодня я встречаю себя новую и благодарную людям, которые спасли меня и вернули в этот мир, научили радоваться простому и заново научили отличать правильное от неправильного», — начала Дана.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова (@danaborisova_official) Апр 18 2017 в 6:05 PDT

Борисова призналась, что совершила много ошибок, но пообещала себе, что в этом году их не будет, а также отметила, что сейчас она находится на подъеме и полна сил.

«Сейчас я понимаю, что один ошибочный шаг, приводит к другому ошибочному шагу, третьему... и вот сегодня я сказала себе, что в этом году не должно быть ошибок.

Каким был мой прошлый год жизни? Сложный-сложный! Подъем и падение, падение и подъем! Сейчас я на подъеме и я полна сил. Это будет супер- день! Я начну с него! Ничего, что могло бы затуманить мой разум! Только естественная, натуральная радость и эндорфины! Сейчас я у косметолога, привожу себя в порядок, солнышко повеселилось со мной, потом будет массаж ммммммм настоящий тайский массаж-это вещь, все тревоги исчезают, а потом.... потом я приготовлю вам сюрприз! Ждите и следите это будет Мой день!», — заключила ведущая.

Дочь Даны Борисовой — Полина посвятила маме стихотворение собственного сочинения, трогательно поздравив ее с днем рождения.

Фото: globallookpress.com, instagram.com