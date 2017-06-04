Дана Борисова в данный момент находится на острове Самуи в реабилитационном центре где проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Как сообщает WMJ.ru, сегодня в Instagram телеведущей появилась серия видеороликов, в которых Дана кратко рассказала, как проходит ее реабилитационная терапия.

По словам телеведущей, она сейчас себя чувствует замечательно и настроена на полное выздоровление. Более того, Дана обещает больше не принимать никаких препаратов и быть примерной матерью.

Дана также рассказала о проекте, который ей помогают запустить друзья и «Первый канал». По ее мнению, этот проект поможет всем зависимым людям изменить свою жизнь. Звезда также постарается найти возможность чаще выходить на связь со своими фолловерами.

Подписчики отметили, что телеведущая похудела, загорела и стала лучше выглядеть.

Напомним, в апреле 2017 года в программе «Пусть говорят» мама Даны Борисовой слезно попросила о помощи дочери. По словам женщины, Дана страдает от алкогольной и наркотической зависимости. Андрей Малахов с другими знаменитостями отправили телеведущую в специализированную клинику в Таиланде.

Фото: instagram.com