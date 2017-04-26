Сегодня в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом» в гости к Андрею Малахову пришла мама Даны Борисовой, Екатерина Михайловна. «Я уверена на сто процентов, что моя дочь употребляет наркотики, что она — наркоманка. Не могу достучаться до нее: "Это говоришь не ты". А она: "Да-да, в меня вселился бес". Я не вылазила из храма», — плачет она на видеоролике, который отправила в передачу в надежде спасти дочь.

Когда все начиналось, женщина просто не заметила болезни дочери. Она сама врач и работала на «скорой», но не знала, как выглядят наркоманы в быту. В 2014 году Дана уже употребляла, уверена мать. Екатерина Михайловна уверена, что ее девочку подсадил на запрещенные препараты покойный Тима Брик, которого Дана и по сей день оплакивает в своем блоге.

Последние несколько месяцев мама высылала Дане деньги — по 10-15 тысяч рублей, якобы на оплату обучения дочери. Она пыталась поговорить с ней, но та все отрицала.

В начале весны Полина позвонила бабушке и рассказала, что у мамы в комнате свернутые в трубочку деньги, посыпанные белым порошком. 15 марта Полина вызвонила бабушку с маминого телефона, так как мама лежала без сознания, по скайпу показала все, о чем говорила. Сразу после этого, 18 марта, с первым возможным рейсом безутешная мать прилетела в Москву ворвалась в квартиру звезды, и впервые взяла в руки наркотики, которые украли у нее дочь.

Екатерина Михайловна рассказала, что звезда отдала дочку Полину отцу, после чего та боится возвращаться к матери.

Мама готова заложить квартиру и уже пытается это сделать: «Не использовать последнюю возможность, последний шанс, я не могу».

Андрей Малахов обещал помочь безутешной женщине, и уже приступил к выполнению своего плана.

Фото: кадры из передачи