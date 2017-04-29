Телеведущую Дану Борисову послое скандальной передачи с участием ее матери, оправили на курс лечения от наркотической зависимости. Это подтвердила экс-директор звезды Продюсер Лера Тувина. Знакомая Даны рассказала, что в настоящий момент телезвезда проходит курс реабилитации.

«Дана сейчас на лечении. Человек реально попал в беду. Сказать, сможет ли она преодолеть трудности, никто не может. На все воля Божья. В первую очередь Дана должна понять, что ей нужно бороться самой. Она готова к этому. Дана признает, что с ней случилась беда. Ей сейчас оказывают помочь. На данный момент человек спасен. Вот два-три дня назад могла случиться трагедия. И мы бы сейчас говорили с вами совсем по-другому поводу. Например, о том, как человек спрыгнул с 13 этажа», — цитирует слова Тувиной портал СтарХит.

Публикация от Лера Тувина (@lera_tuvina)Апр 26 2017 в 12:40 PDT

В своем блоге продюссер разметисра архивную фотографию с Борисовной и попросила не осуждать маму Даны. «С Даночкой сейчас всё в порядке, её вовремя спасли! Что касается её мамы, не нужно так категорично осуждать поступок, придать всё публичности, я сама это на программе раскритиковала, но, поверьте, в данной ситуации по-другому 'русскую Бриджит Бардо' было не спасти. Спасибо Андрей Малахов, ты для меня за эти двое суток открыл качества не только как профессионала и того кому я всегда рада,но и человека с большим сердцем», — написала Лера. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.).

Сейчас Дана Борисова пропала из соцсети. Последнее ее сообщение было 3 дня назад, где она рассказала, что уезжает на съемки в Таиланд.

Фото: instagram.com