Певица и актриса Юлия Ковальчук и ее супруг, музыкант и писатель Алексей Чумаков, не часто балуют поклонников рассказами о своей личной жизни. В ожидании хороших новостей фанаты пары и журналисты часто выдают желаемое за действительность. Так, после того как Юля начала носить просторные многослойные наряды, СМИ заговорили о ее беременности. Позже в Сети появилась информация о постоянных ссорах пары.

Довольно долго Ковальчук не комментировала эти слухи, но на днях в эфире телеканала RU.TV решила все же расставить точки над i. «Я примерно каждые полгода беременею, потом мы разводимся, потом я себе вставляю грудь», — иронично ответила она и добавила: «Мы настолько спокойно ко всему этому относимся. Если это случится, мы расскажем об этом постфактум».

Стоит отметить, что совсем недавно Юлия показывала в своем блоге фотографию в купальнике, которая красноречиво говорит о том, что она не беременна. «I did it! Пусть на полсекунды, но домой вылетаю с чувством полнейшего удовлетворения!», — написала она в комментарии.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)Май 24 2017 в 4:14 PDT

На основании этого можно смело поверить: пока паре нечего скрывать. Если, конечно, артистка не публикует старые фотографии по примеру Полины Гагариной.

Фото: instagram.com