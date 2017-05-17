Вот уже три года поклонники Юлии Ковальчук ждут от нее хороших новостей: о свадьбе певицы с коллегой, Алексеем Чумаковым, СМИ сообщили в начале 2014-го. «Никаких свидетелей и шампанского. Смеясь, забежали в загс, поставили подписи в книге и поцеловали друг друга со словами: "Эй, ты, муж!" — "Эй, ты, жена!" Сначала моросил мелкий дождь, а когда мы вышли из загса, полил ливень. Мы добежали до машины, еще раз посмотрели на свидетельство и поехали ужинать», — рассказывал музыкант в разговоре с редактором «7Дней».

И вот, в последнее время на фотографиях в соцсетях Ковальчук все чаще позирует в свободной одежде, скрывая живот. На новом кадре со съемок фанаты разглядели округлившийся животик.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)Май 16 2017 в 9:02 PDT

«Животик... Значит я не ошибаюсь))) удачи и тсссс», «Супер!», «Удачи! Ждем!», — восхищены фанаты.

Будем ждать официальной информации!

Фото: instagram.com