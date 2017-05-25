В последнее время вокруг фигуры Юлии Ковальчук возникло множество слухов. Так как в блоге певицы, которая несколько недель находилась в отпуске у моря в Испании, не было ни одной фотографии в купальнике, фанаты заговорили о ее беременности. Кто-то предположил также, что звезда опасается показывать фигуру после скандала с ее обнаженными фотографиями. «Хотела было выложить фото в купальнике, но мне тут сказали, что в моде многослойность», — отшучивалась она.

Вчера, 24 мая, в последние часы перед возвращением домой Юлия Ковальчук все-таки решилась зайти в море. «I did it! Пусть на полсекунды, но домой вылетаю с чувством полнейшего удовлетворения», — написала она.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)Май 24 2017 в 4:14 PDT

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в октябре 2013 года. С тех пор фанаты ждут от них хороших новостей.

Фото: instagram.com