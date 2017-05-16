После расставания с Алексом Смерфитом 37-летняя Виктория Боня отправилась покорять США. Она уже показывала фотографии своей квартиры, рассказывала о мужчине, который купает ее в цветах, теперь же бывшая участница «Дома-2» решила наглядно показать, как они с дочкой живут в Лос-Анджелесе. Для этого Боня записала два видеоролика.

На них запечатлен их быт: Вика учит с малышкой стихи, провожает ее на занятия, поглощает капкейки и режет торт на детском празднике, посещает косметологические процедуры и съемки.

Часто их сопровождает подруга Бони, Маница. Личность своего поклонника женщина предпочитает держать в секрете, но у фанатов есть основания предполагать, что это — известный рэпер 50 Cent.

Фото: instagram.com