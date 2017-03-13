Расставшись с бизнесменом Алексом Смерфитом, Виктория Боня начала экспериментировать не только с цветом волос, но и с новыми местами, где она может обосноваться с дочерью Анджелиной. Сейчас телеведущая находится в Лос-Анджелесе. В Instagram Виктория опубликовала фотографии своего нового дома:

«Как же я люблю этот вид из моего нового дома. Друзья, если кому-то нужна недвижимость в Лос-Анджелесе, аренда или покупка дома обращайтесь к моей подруге специалисту по недвижимости, она помогла мне быстро и легко найти дом. У меня такое ощущение, что я всегда жила в этом городе и никогда отсюда не уезжала».

Фото: Instagram