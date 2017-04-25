Сегодня издание Лайф опубликовало фотографии абсолютно голой Виктории Бони, которые сделали накануне папарацци на одном из пляжей в Майами. Отдыхая с подругой, телеведущая решила искупаться, сбросила с себя всю одежду и погрузилась в волны. Журналисты сравнили выходящую из океана Боню с Венерой с картины Боттичелли.

На снимках тело 37-летней звезды реалити-шоу выглядит немного более худым, чем на недавних фотографиях в Instagram. Виктория не раз говорила, что пытается набрать вес для того, чтобы обзавестись более аппетитными формами. С этой целью она налегает на специальные коктейли и ходит в зал.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Апр 12 2017 в 8:00 PDT

«Так приятно видеть, как меняется мое тело.. Все вы уже знаете, что я нахожусь на "поправительной диете". Сейчас мой вес составляет 55кг при росте 170 см. С начала ноября я занимаюсь спортом регулярно... и вот, результат на лицо», — хвасталась она неделю назад.

Немногим ранее музыкант Алексей Чумаков рассказал, что после того, как в Сеть попали его интимные фото с абсолютно голой Юлией Ковальчук, его ждала новая волна популярности. «Я не только не имею претензий к тем, кто выложил эти фотографии, а, наоборот, благодарю их за это», — смеется артист. И он, и его супруга отметили повышенный интерес к своим персонам со стороны рекламодателей.

Фото: instagram.com