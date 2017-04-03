Вчера на странице популярного певца Влада Соколовского появились интимные фото Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Реакция поклонников артистов не заставила себя ждать. В комментариях сразу же появились гневные высказывания в адрес Соколовского.

Однако сам певец не был к этому причастен. Как оказалось, Instagram-аккаунт Влада взломали, о чем он сам узнал лишь спустя некоторое время от своих друзей. Артист поспешил удалить снимки, которые были более чем откровенные. На нескольких фото была не только Юлия Ковальчук, которая позировала перед зеркалом обнаженной в откровенных позах, но и ее муж Алексей Чумаков, лежащий абсолютно голым на шезлонге.

Из-за того, что снимки были опубликовали именно на странице Соколовского, от певца в тот же день, буквально за два часа, отписалось 10 тысяч человек. За этот инцидент Влад публично извинился перед коллегами, выложив видео в Instagram.

Поклонники Соколовского полностью согласились с тем, что выкладывать подобные фото как минимум неэтично. Каждый артист, как и любой человек, имеет право на личную жизнь.

Фото: Instagram