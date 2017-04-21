В начале апреля с Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым случился конфуз: в Сеть попали их интимные фотографии. Снимки были выложены злоумышленниками в взломанных аккаунтах их друзей — Влада Соколовского и Арарата Кещяна. Сообщалось, что фотографии были похищены из мобильных телефонов парочки. Сегодня музыкант прокомментировал это событие.

«Мне абсолютно на это наплевать! У меня куча своих дел. Я сейчас снимаюсь в сериале "Барс", выпускаю новый альбом, снимаю клип. У меня выходит вторая художественная книга. И мне просто некогда разбираться в ситуации с этими фотографиями», — сообщил он репортерам EG.

«Поскольку я человек публичный, любой берет какую-то мою фотографию, где я загораю в плавках, с помощью фотошопа стирает плавки, приделывает мне член и выкладывает, как будто я голый. Фактически на фотографии изображен не я. Да, я вижу, что черты лица мои. Но там фотошоп с гениталиями. Точно так же с моей жены в один момент убирается купальник. Ее фотографию складывают с фотографией чужого обнаженного тела, подтирают и делают фотокоррекцию», — так мужчина объяснил происхождение скандальных снимков.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)Апр 14 2017 в 11:42 PDT

«Если кто-то хочет думать, что это моя мошонка, ну и прекрасно! Завтра покажут, что я занимаюсь сексом с жирафом, или приделают мне вагину и скажут, что у меня нет мужских половых органов. Но я-то знаю, какой я и что у меня есть. И моя жена знает. А доказывать всем, что я не лось, — это детский сад», — подытожил он.

Что интересно, этот инцидент вовсе не навредил парочке. Оба они отметили повышенный интерес к своим персонам со стороны рекламодателей. «Я не только не имею претензий к тем, кто выложил эти фотографии, а, наоборот, благодарю их за это», — смеется артист.

Фото: instagram.com, globallookpress.com, starface.ru