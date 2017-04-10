У Веры Брежневой и Виктории Бони больше общего, чем всем кажется

Сегодня в своих блогах Вера Брежнева и Виктория Боня, не сговариваясь, опубликовали почти идентичные снимки. Мы предлагаем найти 10 отличий в них — или, наоборот, задуматься над тем, как похожи звезды. Ведь у них намного больше общего, чем нам казалось.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)Апр 9 2017 в 10:03 PDT

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Апр 9 2017 в 11:40 PDT

Во-первых, обе они блондинки. И если для Веры это уже привычный образ, то для Виктории — нет. Она шла к заветному блонду постепенно и даже экспериментировала с розовыми прядями, за что ее ругали фанаты и требовали вернуться к натуральному оттенку волос.

Во-вторых, обе поражают своей сексуальностью. И если Вера с ее фигурой уже давно считается настоящим секс-символом, то Виктория — только стремится к этому, пытаясь с помощью еды и спорта (а иногда — фотошопа) обзавестись соблазнительными формами.

В-третьих, у них одинаковые инициалы: В.Б. И если для Бони они привычны с детства, то Брежнева фамилию сменила: раньше, как ее мама и сестры, она носила фамилию Галушка.

Попробуйте продолжить: что еще общего у этих звезд?

Фото: instagram.com