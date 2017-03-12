Голливудский актер Том Хэнкс путешествует по Европе. В своем блоге он выкладывает снимки из разных городов. Сейчас актер в Венгрии, и на этот раз новая фотография вызвала большой восторг у русскоговорящих пользователей интернета. Том Хэнкс сфотографировался с машиной УАЗ.

Публикация от Tom Hanks (@tomhanks)Мар 10 2017 в 10:10 PST

«У меня новый грузовик, и я готовлюсь к походу!», — написал голливудский актер. Тут же посыпались комментарии на русском и английском языках.

«Где вы это сняли? Похоже на русский внедорожник», «В России мы называем ее буханкой, она похожа на хлеб», «Не машина, а легенда. Отличный выбор», — пишут поклонники.

Как оказалось, звезда фильма «Форрест Гамп» любит фотографироваться с редкими старыми машинами. Ранее в его блоге появлялись фотографии с фиатами 60-х годов выпуска. Каждый снимок с ретро-машиной Хэнкс подписывает: «это моя новая машина».

Фото: instagram.com, globallookpress.com