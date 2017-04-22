Певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом «МакSим», удивила подписчиков своими спортивными навыками. Она опубликовала в своем блоге снимки, на которых делает растяжку: продольной и поперечный шпагат.

Поклонникам понравились эти фотографии. Они сравнили певицу с известной балериной Анастасией Волочковой. «А шпагат то хорош!)) браво!браво!», « Не перестаю удивляться всё новым твоим способностям; артистка, автор-исполнитель, прекрасная мама двух дочерей, прекрасная женщина...», «Крутая растяжка», «Не хуже Волочковой!», — пишут ей в комментариях.

Сама исполнительница никак не отреагировала на такое сравнение. Напомним, что в прошлом году в Интернете многие звезды повторяли за балериной. Во флешмобе «Повтори шпагат Волочковой» поучаствовали Ляйсан Утяшева, Анастасия Стриженова и другие.

Фото: instagram.com