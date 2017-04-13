Сегодня телеведущая Екатерина Стриженова поздравила с днем рождения свою старшую дочь. «Дочь наша любимая, Анастасия! Твое появление на свет наполнило нашу жизнь смыслом... мы радовались твоему первому слову, первому шагу... Мы хотим, чтобы наша родительская любовь оберегала тебя от всех невзгод!!!», — написала женщина под трогательной фотографией:

Публикация от sasha strizhenova (@strizs)Апр 13 2017 в 6:09 PDT

На ней 28-летняя Настя запечатлена с мамой и мужем, 30-летним финансистом Петром Грищенко. Сейчас пара обитает в Нью-Йорке, недавно они отметили 10-летнюю годовщину своих отношений.

Тем временем ее сестра Саша опубликовала в своем блоге фотографию, которой могла бы позавидовать сама Анастасия Волочкова. Младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых продемонстрировала идеальную растяжку.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)Апр 13 2017 в 3:13 PDT

«Гимнастки бывшими не бывают. Спорт — это навсегда, и не важно, в строю ли мы сейчас», — написала девушка, занимавшаяся гимнастикой с 3-летнего возраста. Александра была ученицей легендарной Ирины Винер. Сейчас ее больше интересует театр и кино.

Фото: instagram.com