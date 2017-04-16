Хотя с момента расставания с Кэти Перри прошло всего несколько месяцев, Блум уже радуется новым отношениям. Как сообщает сайт WMJ.ru, актера часто видят в компании с новой пассией. Ей оказалась звезда сериала «Дневники вампира» 28-летняя Нина Добрев. Они вместе посетили премьеру фильма «Обещание», а после отрывались на вечеринке. Однако фестивале Coachella оба актера присутствовали по отдельности. Блум был в компании неизвестной девушки, а Нина пришла с подругами.

Не стоит забывать, что Орландо, к сожалению, не самый постоянный партнер. После развода с женой Мирандой Кэрр, мамой их сына, у Орландо было уже множество пассий. Роман с Перри был самым продолжительным, но расстались звезды из-за того, что 32-летняя Кэти хотела семью и детей, а 40-летний Блум отказался.