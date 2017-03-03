На этой неделе российские и иностранные СМИ обсуждали разрыв Кэти Перри и Орландо Блума. Поговаривают, пара распалась из-за нового увлечения актера. Так это или нет — покажет время, а пока и Кэти и Орландо начинают новую жизнь.

Тогда как Блума регулярно видят на вечеринках, в том числе в компании красивых девушек, Перри решила начать с прически. Она отрезала свои локоны и выложила видео из салона в Интернет.

«Я не была готова к такому», — поделилась Кэти со своим стилистом.

Нравятся ли вам эти изменения? Или с каре ей было лучше?

Фото: globallookpress.com, кадры из видео