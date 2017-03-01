О том, что Кэти Перри и Орландо Блум расстались и решили остаться друзьями, сообщили представители звезд. «Чтобы избежать слухов и домыслов, сообщаем, что Орландо и Кэти мирно и полюбовно разошлись», — цитирует заявление US Weekly.

На днях на вечеринке Vanity Fair появились и Орландо Блум, и Кэти Перри. Правда, они пришли на мероприятие не в качестве пары и вместе не позировали. Ребята вообще за год отношений так официально вместе и не вышли на красную дорожку и предпочитали вдвоем не фотографироваться.

Впервые о романе Блума и Перри заговорили в январе прошлого года. Тогда они вместе прекрасно проводили время на вечеринке после церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Фото: globallookpress.com, eastnews.com