Возможно, у Ольги Бузовой началась белая полоса в жизни. После тяжелых физических и душевных переживаний из-за развода с Дмитрием Тарасовым, Ольга снова радуется.

На этот раз ее улыбку вызвали цветы и шарики. А вот кто их подарил, Ольга не знает или не признается. «Записываю новую песню, и тут открывается дверь, и помощник приносит мне цветы с шарами. Спасибо тебе, кто бы ты ни был», — написала она в блоге.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 25 2017 в 11:16 PDT

Это уже не первый загадочный букет от поклонника.

Ранее Ольга писала: «Тот, кто хочет, всегда найдёт возможность тебя удивить. даже если ты в другом городе. в другой стране...спасибо», — писала Бузова, находясь в Вене.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 24 2017 в 10:54 PDT

Подписчики страницы заинтригованы. Они хотят узнать имя поклонника.

Фото: instagram.com