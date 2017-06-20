Когда звезда «Дома-2» Ольга Бузова со скандалом расставалась с Дмитрием Тарасовым, на аудиозаписях, которые слили в Сеть недоброжелатели, она срывающимся голосом кричала, что ее музыкальному таланту просто необходим выход на Европу. Похоже, упорная звездочка решила добиться своего: совсем скоро ее станут узнавать и за пределами Родины.

Новоиспеченная певица делится фотографиями шикарной жизни на Лазурном берегу Франции: частные самолеты, лучшие клубы, усыпанное яхтами побережье Монако. Дни напролет она загорает и веселится в бикини на пляжах, а вечерами — с помпой выходит в свет: ужинает в дорогих ресторанах и зажигает в ночных клубах.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Июн 17 2017 в 12:02 PDT

«Счастье — это просто взять, и прилететь на ужин во Францию», — пишет Оля, сопровождая свои записи хэштегом «спасибо». Одну из записей звезда подписала загадочной фразой — «Сегодня проведем день на пляже», дав понять, что отдыхает не одна.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Июн 18 2017 в 6:46 PDT

Кто сопровождает звезду — просто подруга, менеджер или новый возлюбленный? Пока Бузова не комментирует смелые предположения прессы и поклонников.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Июн 17 2017 в 4:55 PDT

Фото: instagram.com