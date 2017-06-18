Постоянная героиня светской хроники Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников. Регулярное появление новых хитов и видеоклипов, эпатажные наряды, голые мужчины на сцене… На этот раз телеведущая рассказала, что для нее является счастьем.

Ольга опубликовала в своем блоге несколько фотоснимков, сопроводив один из них подписью: «Счастье - это просто взять, и прилететь на ужин во Францию».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Июн 17 2017 в 1:13 PDT

Судя по Stories девушки, она очень хорошо провела время незапланированного отпуска.

Как обычно, фотографии за короткое время собрали большое количество лайков и комментариев.

Фото: instagram.com