35-летняя Наталья Водянова рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться в жизни

Вчера супермодель Наталья Водянова отпраздновала свое 35-летие. В честь этого события в британской газете The Guardian вышло ее откровенное интервью.

Все помнят историю модели: девушке из бедной семьи несказанно повезло, когда ее заметили агенты. Но путь Наташи начинался вовсе не так гладко, как все привыкли думать. Долгое время будущая звезда подиумов страдала от нападок сверстников. «Когда я училась в школе в Нижнем Новгороде, ребята меня ненавидели. Они дразнили меня палкой, потому что я была очень худой, а нам иногда дома было нечего есть. Еще они называли меня грязной и винили в болезни сестры», — цитирует ее слова издание.

Первое агентство, в которое попала Водянова, занималось эскортом, об этом она узнала находясь в Париже. «Агент отправил меня в клуб с несколькими мужчинами на вторую ночь. К счастью, ничего плохого не произошло, но это были взрослые мужчины, а я была молодой и мне нравились сверстники. Когда через пару дней мне позвонили из агентства Viva, я сразу же согласилась перейти к ним», — откровенничает звезда.

С мужчинами тоже все было непросто. «Джастин Портман, мой первый муж, не работал. Он был творческим человеком с энциклопедическими знаниями и кучей свободного времени. Мой второй муж, Антуан Арно, трудоголик», — сравнивает она.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)Фев 28 2017 в 4:20 PST

«За деньги счастье не купишь, это я знаю точно, ведь я была и бедной и богатой, мне есть с чем сравнить», — считает Наталья Водянова.

Фото: globallookpress.com