Вчера супермодель Наталья Водянова отпраздновала свое 35-летие. В честь этого события в британской газете The Guardian вышло ее откровенное интервью.
Все помнят историю модели: девушке из бедной семьи несказанно повезло, когда ее заметили агенты. Но путь Наташи начинался вовсе не так гладко, как все привыкли думать. Долгое время будущая звезда подиумов страдала от нападок сверстников. «Когда я училась в школе в Нижнем Новгороде, ребята меня ненавидели. Они дразнили меня палкой, потому что я была очень худой, а нам иногда дома было нечего есть. Еще они называли меня грязной и винили в болезни сестры», — цитирует ее слова издание.
Первое агентство, в которое попала Водянова, занималось эскортом, об этом она узнала находясь в Париже. «Агент отправил меня в клуб с несколькими мужчинами на вторую ночь. К счастью, ничего плохого не произошло, но это были взрослые мужчины, а я была молодой и мне нравились сверстники. Когда через пару дней мне позвонили из агентства Viva, я сразу же согласилась перейти к ним», — откровенничает звезда.
С мужчинами тоже все было непросто. «Джастин Портман, мой первый муж, не работал. Он был творческим человеком с энциклопедическими знаниями и кучей свободного времени. Мой второй муж, Антуан Арно, трудоголик», — сравнивает она.
«За деньги счастье не купишь, это я знаю точно, ведь я была и бедной и богатой, мне есть с чем сравнить», — считает Наталья Водянова.
Фото: globallookpress.com
за деньги и свою независимость купишь свободу-свободу выбора с кем быть. если бы она была зависима от мужа как 90% женщин на планете. так как когда люди создают семьи а мужчин насильно в брак никто не тянет то естественно это подразумевает рождение детей -рожает женщина и 9 мес она вынашивает а потом минимум до 2 лет она растить ребенка.в итоге работает мужчина а женщина тоже работает но дома- она готовит-убирает -гладит -ходит за продуктами и еще следит за детьми и это подразумевает отказ от работы или карьеры. не все могут позволить нянь или имеют бабушек -многие бабушки работают или их нет. или они живут в других городах. поэтому у наташи есть деньги-ее свобода выбора уйти и сойтись и жить с тем кого она любит!
Я желаю ей счастья, добра и здоровья её близким
Наташа прекрасна и душой, и телом. И слава ее не испортила, такой же чистый и добрый взгляд, как раньше, и красота такая же нежная.