В одном из выпусков «Пусть говорят» мать Даны Борисовой рассказала о критичном состоянии телеведущей: «Я уверена на сто процентов, что моя дочь употребляет наркотики, что она — наркоманка». По словам Екатерины Ивановны, поставщиком запретных препаратов был хороший друг ее дочери – стилист Рэй Самедов. Молодой человек дал интервью газете «Зажигай», в котором описал свое видение происходящего.

«Это мать ее в такое состояние и погрузила. Решила у нее "отжать" квартиру, внушив всему обществу, что Дана невменяемая. Ей нужно, чтобы Дану лишили родительских прав и ей передали опеку над Полиной. В таком случае квартира отойдет матери Даны. Вот и все", — считает парикмахер. Самедов рассказал, что у телеведущей никогда не было зависимости от алкоголя и наркотиков: «…никогда не видел, чтобы она употребляла наркотики. То, что мать ей привозила психотропные таблетки «Аминазин» и «Галоперидол», это да, было. Но посудите сами: у нее была депрессия, нервное расстройство. Это продолжалось очень долго из-за отсутствия работы и проблем с дочерью».

Где сейчас находится Дана Борисова, парикмахер не знает. По его словам, дозвониться ей он не может уже долгое время. «Если честно, понятия не имею, куда ее сейчас отправили. Не знаю, что произошло. Все, что мне известно, – это что Дане позвонили с «Первого канала» и сообщили о съемках нового телешоу и что ее пригласят туда ведущей. После этого она мне тут же перезвонила на радостях, что ее берут ведущей, что жизнь налаживается, она была очень счастливая... Но оказалось, что всё это обман. Через некоторое время мне поступил телефонный звонок от Даны. Она была в растерянности, сказала, что не понимает, где она находится, что Андрей Малахов ее обманул. После этого мы с ней больше не связывались», — поделился Самедов с журналистами.

Напомним, что в данный момент, по версии Андрея Малахова, телеведущая находится на принудительном лечении от наркотической и алкогольной зависимости в специализированной клинике в Таиланде.

Мы желаем Дане сил и надеемся, что все закончится хорошо.

Фото: кадры из эфира, globallookpress.com, instagram.com