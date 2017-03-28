Сегодня в гостях у Андрея Малахова побывал Рэй Самедов, стилист Даны Борисовой. Он рассказал о том, что видел в квартире своей клиентки и ответил на обвинения, которые сыплются в его адрес.

«Я когда приезжал, видел все симптомы, которые происходили, у нее отнимались ноги, что она не могла ходить, я переносил ее из комнаты в комнату, умывал ее, приводил в порядок, готовил, когда она не могла», — рассказал он.

Он рассказал, что знаком с телеведущей с прошлого лета и не мог быть причастным к ее зависимости. О том, что Дана принимает наркотики, Рэй не знал: «Про какой кокаин вы говорите? Я приезжаю, она сидит в луже пива, плачет и говорит "Вытащи мать из комнаты". Я захожу, впервые вижу Екатерину Ивановну, она стоит в защитной позе. Тут Полина подбегает, меня обнимает, говорит "Мама сошла с ума", я пытаюсь Дану затащить в квартиру, успокоить ее, Дана кричит "Не слушай их, они обманывают"». В тот вечер мужчина отказался силой вмешиваться в ситуацию, и после того как мама сделала укол Дане через одежду, поспешил ретироваться.

В последние месяцы Рэй стал единственным другом и помощником телеведущей. Однажды, когда он был на даче у друзей, в 3 или 4 часа ночи она позвонила ему и сказала: «Я стою на балконе, если ты сейчас не приедешь, я выброшусь». «Я не виноват, что я ее близкий друг», — оправдывается стилист.

Дана употребляла некие таблетки, сообщил Рэй. Он несколько раз говорил с подругой, советовал ей уехать в глубинку, где нет ничего, нашел ей работу в Сочи, но она отказывалась. В зале предположили, что это были те же «таблетки для похудения», от которых скончался друг и продюсер ведущей Тима Брик, а ее плачевное состояние было связано с тем, что прием лекарств она совмещала с приемом алкоголя.

За спасение звезды взялись друзья. 24 апреля они впервые побывали в квартире Даны Борисовой. Она час не хотела им открывать под предлогом, что не одета. Ее выманили предложением о сотрудничестве в качестве ведущей нового реалити-шоу «Первого канала»: «Дана Борисова приняла решение ехать в восстановительный центр, чтобы показать всем девчонкам, что справиться может каждая».

В клинике у Даны отобрали телефон и запрещенные препараты, которые она умудрилась провезти в Тайланд. Позже выяснилось, что организм Даны не воспринимает нормальную пищу. Возможно, это произошло из-за лекарств, о которых говорили в студии.

На третий день пациентка узнала, что все, что с ней происходит — результат первого эфира «Пусть говорят», где ее мама рассказала о ее зависимости. Дана заявила, что никто из присутствовавших в студии не является ее другом, но лечение не бросила, так как решила бороться с зависимостью ради дочери.

Тем, что у Даны нет доступа в Сеть, воспользовались не только ее друзья, желающие ей помочь. Сегодня в социальных сетях было опубликовано интимное видео звезды. «Каким образом приватный бесстыдный ролик попал в социальную сеть "ВКонтакте", кто снимал Дану на телефон и зачем интимное занятие вообще нужно было запечатлевать – большой вопрос», — пишет «Дни.ру».

Мы желаем сил Дане и верим, что все закончится хорошо.

Фото: кадры из эфира, instagram.com