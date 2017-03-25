Продюсер Максим Фадеев высказывается в своем Instagram по поводу всех значимых событий, происходящих в шоу-бизнесе. Вчера он опубликова пост, в котором рассказал о своем отношении к трагической ситуации Марии Максаковой.

Фадеев выразил сочувствие ее утрате. «Горе, которое её настигло - это, конечно, ужасно. Я не могу видеть кадры, как она падает в обморок и кричит... При осознании потери любимого человека. У меня ком в горле. Не дай Бог никому попасть в такую ситуацию: находясь в другой стране, с маленьким ребенком на руках и убитым мужем. Мне жалко эту девочку. Мария, приезжайте на Родину, мы Вас ждем, как бы там ни было», — обратился к певице Максим.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)Мар 6 2017 в 7:34 PST

Пост набрал больше тысячи комментариев. Многие люди выражали сочувствие, но были и те, кто не понял продюсера. «Нда, Максим, не красиво... сначала осудили, а теперь приезжайте назад мы вас ждем...», — пишут подписчики его страницы. Также они считают, что ей не нужно возвращаться.

Позднее Максим Фадеев подписал свой текст: «Я понимаю гневные комментарии в мою сторону под этим постом и даже со многими согласен. Но мне просто по-человечески ее стало жаль. Вот и все. И шанс всегда нужно давать человеку. Каждый из нас несовершенен».

Напомним, что ранее Фадеев осудил Марию. «Езжай куда хочешь, но молчи! Никогда не говори о своей стране плохо», — написал он после ее бегства. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com