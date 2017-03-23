Буквально на днях мы сообщили новость о беременности Марии Максаковой. В скором времени певица родит второго ребенка от супруга Дениса Вороненкова, которого сегодня не стало. По данным Лайфа, на месте убийства мужа Максакова упала в обморок.

Убийство произошло на одной из улиц в центре Киева. Денис Вороненков направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, сообщает «Коммерсант». Вороненков должен был стать главным свидетелем со стороны украинского обвинения по делу о причастности экс-президента страны Виктора Януковича к преступлениям против участников Майдана. В России в отношении Дениса Вороненкова, получившего недавно гражданство Украины, велось расследование по обвинениям в организации крупного мошенничества.

Фото: Global Look Press