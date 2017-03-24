Мария Максакова, на днях потерявшая мужа, боится за своих детей от предыдущих отношений — сына Илью и дочь Людмилу. Певице, которая сейчас беременна четвертым ребенком, пришлось забрать сына из Суворовского училища.

«С самого начала Людмила боялась за дочь. Людмила это неоднократно говорила. Чтобы мальчика не травили, его забрали из Суворовского училища. Людмила приняла правильное решение. Потому что травля, которая началась после этого, могла легко перекинуться на детей», — рассказал друг матери Марии, актер Станислав Садальский в передачt «Прямой эфир».

Сама Мария Максакова попросила журналистов не пытаться связываться с ней и вообще забыть про нее. Скриншот переписки с артисткой был показан в эфире ток-шоу.

Напомним, супруг певицы экс-депутат Госдумы Денис Вороненков должен был стать главным свидетелем со стороны украинского обвинения по делу о причастности экс-президента страны Виктора Януковича к преступлениям против участников Майдана. В России в отношении Дениса Вороненкова, получившего недавно гражданство Украины, велось расследование по обвинениям в организации крупного мошенничества. 24 марта он был застрелен в центре Киева.



Фото: Global Look Press, Facebook