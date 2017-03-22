Мария Максакова в скором времени родит супругу Денису Вороненкову второго ребенка. «Мария очень волнуется за предстоящие роды. C российскими врачами связываться не планирует, хотя к ней у следствия претензий нет. Скорее всего, рожать она будет не в Киеве, где сейчас находится, а в Германии — она ведь имеет еще немецкое гражданство», — сообщил источник Eg.ru.

Напомним, в декабре прошлого года Мария Максакова уехала из России вместе со своим мужем Денисом Вороненковым после того, как последнего обвинили в мошенничестве. Сейчас супруги проживают на территории Украины.

Для Марии Максаковой этот ребенок станет четвертым. У певицы есть сын Илья и дочь Людмила от предыдущих отношений и сын Иван от Дениса Вороненкова, которому в апреле исполнится год.

Фото: Global Look Press