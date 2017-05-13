Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева стала новым участником шоу «ОК на связи». В интервью жена Павла Воли призналась, что комплексует из-за формы ног: «У меня икс в ногах очень сильный. Меня никто не тянул никогда, наоборот, у меня была перерастяжка». Зрители поинтересовались секретом идеальной фигуры знаменитости. Утяшева утверждает, что нужно просто исключить мучное. «Откажись от булок, убери их из своей жизни. Если тебе психологически надо что-то на что-то положить, то сыр ты можешь положить на зерновой хлеб. Мука должна быть грубого помола. Я вот, например, кладу сыр на сыр», — откровенничает мама двоих детей.

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)Янв 3 2017 в 11:04 PST

Также в ходе интервью Утяшева объяснила, почему они с Павлом Волей не выкладывают в соцсети фотографии своих детей: «Они сами, когда захотят, себя покажут. Это моя позиция. У нас такое правило. Кто мы такие, чтобы показать его раньше, чем он сам этого захотел? Мне, например, жутко не нравятся мои детские фотки. И если бы я росла во времена Instagram, а моя мама их вываливала, я бы сказала: "Мам, а че я тут без трусов?". У него огромное количество классных фоток, у нас все это есть, мы сливаем это в компьютер. Но он захочет – он вывалит. Конечно, нам хочется, чтобы дети, когда вырастут, увидели, что мы их безумно любили и любим. У нас какие-то классные моменты запечатлены».

Также гимнастка рассказала о своей большой любви к танцам. Ирина Винер приглашала на тренировки хореографов и артистов балета. «Пусть это фанк, пусть это хип-хоп, это приходил Бегак (Дмитрий Бегак — артист балета и хореограф. Прим.ред.). Он нам говорил: «Давайте, девочки, изображать, как шелестят листья. Вы – это листок, и они шелестят, закружились листья, закружились». И я заболела танцем в этот момент. И, наверно, если кто помнит меня гимнасткой, этот момент был очень виден. Я была первая гимнастка, которая бесцеремонно работала тазом», — вспоминает Утяшева с улыбкой. По ее словам, танец для гимнастки необходим: «У нас все же художественно-танцевальная гимнастика. И у нас есть отдельная оценка за танец, хореографию, а не только за «поймал булаву». И у нас сейчас очень сильно карается не танцующая гимнастка».

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)Апр 9 2017 в 11:01 PDT

Сегодня Ляйсан Утяшева работает над собственной танцевальной постановкой Bolero by Liasan Utiasheva. «Он красив, собственно, как и в классической версии болеро. Она сидит на троне, она наслаждается происшествием. Она создала, и что-то там происходит, и ей все эти происшествия нравятся. Только одному человеку не нравятся. И она спускается со своего трона посмотреть, почему, что тебе не нравится? И попадает в этот омут любви, омут борьбы с ним, и теряет все нити власти. То есть случается одномоментно, что она перестает быть богиней. Может быть, это правильно, что не женщина должна управлять миром, а все-таки мужчина. И женщина должна быть за мужчиной. То есть здесь каждый найдет свой смысл. Но так как мне захотелось безумно вернуться и создать очень интересное шоу, в которое я пригласила Катю Решетникову, Гарика Рудника, и нас продюсировать будет Вячеслав Дусмухаметов, и, собственно, всю эту историю я собрала воедино, там моя мечта», — с упоением говорит гимнастка о своем спектакле.

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)Май 11 2017 в 12:07 PDT

Фото: instagram.com, globallookpress.com