Сегодня, 12 мая, олимпийская чемпионка Алина Кабаева отмечает свой 34-й день рождения. Накануне этого события ее бывший тренер Ирина Винер-Усманова дала интервью изданию «Спорт Экспресс», в котором раскрыла подробности личной жизни бывшей спортсменки.

«Алинины родители — особенные люди. Папа — знаменитый футболист, а маму я могу назвать собственной сестрой. Думаю, мы никогда с Алиной не достигли бы столь многого, если бы не ее мама. Можно сказать, что мы воспитывали дочь вместе. Иногда мы даже путали, кто из нас — тренер, а кто — мама. Все так переплелось, что мы действительно стали как будто одной крови», — с нежностью вспоминает она.

Но Ирина не всегда верила в свою подопечную. Когда девочку привели в большой спорт, ей было уже 11 лет. Обычно стартующие в этом возрасте гимнастки не добиваются больших успехов. Но Алина с упорством шла к своей цели — и, благодаря поддержке взрослых, стала одной из самых известных спортсменок.

«Сейчас художественная гимнастика по статистике входит в тройку самых зрелищных и посещаемых видов спорта на Олимпийских играх. И этого мы смогли добиться именно в тот период, когда выступала Алина», — считает Винер.

Женщина до сих пор верит в свою бывшую подопечную. «У нее огромный потенциал. Чем бы она ни занималась — телевидением или чем-то еще, — я желаю ей больше пропагандировать российские литературу, песни, танец, гимнастику», — поясняет она.

Фото: starface.ru, globallookpress.com