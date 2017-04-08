Телеведущая Лариса Гузеева уже больше 15 лет живет в Подмосковье. Там большой особняк построил ее муж, ресторатор Игорь Бухаров. Еще до сообщений о разводе пара решила пригласить к себе создателей программы «Идеальный ремонт». Они решилась на ремонт на кухне.

Лариса отметила, что кухня в их доме — одно из самых главных мест. Тут есть и рабочий стол для дочери, и большой стол для гостей, и, конечно же, зона для готовки любимых блюд. Всего в кухне 55 квадратных метров. Пожелания актрисы были связаны с домочадцами. Оказывается, запах из кухни их раздражают. «Кухня совмещена с гостиной, пахнет едой. Мои домашние кривятся, раздражаются. Обедаем на веранде, - объяснила хозяйка дома. – И я прошу вас, чтобы здесь не было никакого хайтека. Все должно быть роскошно», — попросила она.

Авторы передачи учли ее пожелания. Часть гостиной они превратили в библиотеку. Здесь собраны кулинарные книги из коллекции Ларисы Гузеевой. Стены украсили обои ручной работы с огромными цветами. Стол заказали из испанского кварцевого камня. Для отдыха поставили четырёхметровый диван. «Это просто красота, невероятно. Обои шикарные, я таки ни у кого не видела», — восторгалась актриса, когда ей показали новую кухню.

Гузеева будет проводить на кухне много времени. Как оказалось, разъезжаться с мужем она пока не собирается. Тем более, теперь они вместе еще и работают: ведут кулинарное шоу «Тили-теле-тесто».

Фото: instagram.com