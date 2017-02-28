Похоже, сообщения телеведущей о том, что она больше не живет с супругом под одной крышей, были пиаром ее нового проекта

Лариса Гузеева на днях заявила, что теперь живет отдельно от мужа, президента федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова. Пока поклонники популярной телеведущей ждали более подробных комментариев о том, разводятся ли супруги или нет, стало известно, что расставаться они, судя по всему, не собираются. Более того, теперь Гузеева и Бухаров будут работать вместе.

В новом проекте Первого канала «ТилиТелеТесто» участники посоревнуются в приготовлении выпечки. Вести шоу будет Лариса Гузеева, а судить участников два эксперта – звездный кондитер Ренат Агзамов и Игорь Бухаров. Вполне возможно, что заявлениями о расставании с супругом Гузеева хотела привлечь внимание зрителей к проекту.

Фото: globallookpress.com, Instagram