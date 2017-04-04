Брак Гузеевой и Бухарова считался крепким и счастливым до тех пор, пока месяц назад не появились слухи о том, что популярная телеведущая и ее муж разъехались. Поводом для них стало случайное заявление Ларисы в одном из выпусков шоу «Давай поженимся!».

«Вчера я пришла домой, а там только куры не бегали и змеи не ползали по кухне. Я спросила у дочери: "Почему ты так встречаешь меня?" И даже заплакала. А она сказала: "Это папа". Я позвонила Игорю и спросила: "Почему ты намусорил, когда был у нас?"».

У коллеги ведущей, главной свахи страны Розы Сябитовой возник резонный вопрос, почему же супруг Гузеевой не живет с ней, а приходит в гости.

«Мы сейчас с Лелей у Георгия живем, у сына моего», — ответила артистка.

В итоге из-за недосказанности и подозрительных ответов поклонники звездной четы пришли к выводу, что развод супругов не за горами.

Окончательную точку в этой запутанной истории поставила дизайнер Гелена Захарова, которая сообщила «Телепрограмме», что в загородном доме Ларисы и Игоря идет ремонт. Именно поэтому им и пришлось разъехаться не некоторое время.

«Лариса мечтала переделать кухню. А вот муж и дочка не хотели этого. Им и так все нравилось — и дизайн, и цвет, и конфигурация, и расстановка мебели. Поэтому изначально у нас стояла непростая задача: переделать кухню так, чтобы изменения были минимальными», — рассказала Захарова.

По словам дизайнера, Лариса и Игорь очень заняты. Она все время на гастролях, а он ездит в командировки. Так что дома они бывают редко, поэтому особых неудобств ремонт им не принес. Но задача Гелене выдалась не из простых, ведь комната большая — 52 кв.м, при этом нужно учесть предпочтения всех членов семьи.

«Лариса — женщина непростая, с запросами, ей абы что не подойдет. И нам хотелось максимально ей угодить. В целом наша работа ей понравилась. Какие-то вещи она потом, конечно, доделает под себя, но это нормальный процесс. Например, в этом помещении изначально было мало света, поэтому мы приняли решение не вешать ночные шторы. А Лариса призналась, что портьеры все-таки ей нужны. Думаю, что она их теперь закажет сама», — поделилась Гелена.

Фото: Instagram, East News