Отношения Ларисы Гузеевой и ее супруга Игоря Бухарова постоянно на виду. К тому же, с недавних пор они вместе ведут кулинарное шоу «Тили-теле-тесто», что еще больше привлекает внимание общественности к звездной семье. Поклонники не перестают удивляться: то они расстались, то поссорились, то снова вместе. А громкие высказывания и недосказанность Гузеевой только подогревают интерес. Однако ее муж уверяет, это все только ради шоу.

«Понимаете, это такой прием. Она говорит: «Моя мама счиитает, что…», или «Как говорит мой муж…» Но это просто слова! Надо четко понимать: это – программа, шоу, она – актриса, которая выполняет свою работу», - рассказал «Телепрограмме» Бухаров.

Как известно, Игорь известный ресторатор, но готовку дома он оставляет жене. По его словам, Лариса считает, что это не мужское дело, а кухня ее вотчина.

«Она говорит: «Ты здесь не командуй. Дома я главный шеф-повар и ресторатор». Ну, я и не командую. У Ларисы есть удивительный дар, который присущ великим шефам — она умеет складывать вкус в голове. Она понимает, что будет готовить и как это сделать. Хорошо набила руку. Вообще, у нее гениально получаются салаты с разными соусами. Лариса ловко оперирует оливковым маслом, бальзамическим уксусом, соевым соусом, горчицей, васаби… Она сама варит соусы и добавляет в блюда, сама делает соль с пряностями или с лимонным вкусом. То, что производят сегодня гастрономические страны вроде Франции и Италии, Лариса дома делает самостоятельно.», - поделился Игорь.

Напомним, что Бухаров и Гузеева поженились в 1999-м году. Через год у них родилась дочь Ольга. Сама ведущая вспоминает, что Игорь долго добивался ее расположения и много лет был просто хорошим другом.

«Вы даже не представляете, как Игорь меня любил! Я просто не могла отказать, когда он сделал предложение. «Мы с Игорем не только муж и жена, но еще и друзья. Страсть и физическое влечение все равно со временем переходят в привычку. И что тогда остается, если между людьми нет духовного родства?» - рассказала в одном из интервью Лариса.

Фото: Instagram, Global Look Press