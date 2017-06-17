Сегодня в Великобритании прошел парад в честь дня рождения Ее Величества королевы Елизаветы. Как и всегда, сегодня собрались все члены королевской семьи: принц Чарльз с Камиллой Паркер-Боулз, принц Гарри, принц Филипп и, конечно, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Королева Елизавета прибыла на церемонию в 11 часов. Перед началом парада была объявлена минута молчания по погибшим в пожаре в Лондонской высотке несколько дней назад. В 13 часов, по окончании парада, члены монаршей семьи поприветствовали собравшихся с балкона Букингемского дворца. По традиции праздник закончился показательными выступлениями Королевских военно-воздушных войск.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)Июн 17 2017 в 6:37 PDT

Для дня рождения королевы Кейт Миддлтон выбрала ярко-розовое закрытое платье и шляпку в тон. Принцесса Шарлотта была одета в светлое платье в розовый горошек, которое гармонировало с нарядом герцогини Кэтрин.

Интересно знать, что королева Елизавета родилась 21 апреля, но в этот день праздник проводится только для членов семьи в Виндзоре. Традиция отмечания дня рождения монарха летом зародилась во времена правления Эдварда VII, поскольку его день рождения приходился на конец осени, а праздник король хотел отмечать летом. По традиции, в этот день проводится церемониальный парад с выносом знамени монарха. Члены Конной гвардии проносят знамена перед членами королевской семьи, гостями мероприятия по периметру площади перед Букингемским дворцом.

Фото: globallookpress.com, instagram.com