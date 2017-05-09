«Зеленый смузи» вместо овсянки и жиросжигающая диета: королевский повар рассказал, как герцогиня Кейт Миддлтон поддерживает себя в форме

Фигуре Кейт Миддлтон — супруги принца Уильяма и матери двоих детей — завидуют многие. В свои 35 она сохранила осиную талию и стала даже более худой, чем в студенчестве. Шеф-повар Кенсингтонского дворца Кэролайн Робб рассказала популярному кулинарному сайту Delish.com,, в чем секрет идеальной Кейт.

Обычно герцогиня не придерживается строгих диет и ест все, что ей хочется — карри, пуддинги, десерты. Единственное исключение — завтрак. Вопреки расхожему мнению, что с утра можно позволить себе абсолютно все, Кейт неизменно готовит себе вместо овсянки особый «зеленый смузи». Выглядит он крайне неаппетитно, но именно он помогает матери наследников престола сохранить девичью фигуру.

Рецепт прост: нужно отправить в блендер листья салата и шпината, цветную капусту, кориандр и микроводоросль спирулину. Для улучшения вкуса подойдут ягоды, герцогиня предпочитает сок голубики.

Обычно этого достаточно для поддержания молодости и стройности. Однако если женщина все же замечает, что поправилась, она на время переходит на «разгрузочную диету», основанную на принципах сыроедения. Вместо обычного молока — миндальное, вместо десертов — свежие ягоды, побольше салатов из свежих овощей — и Кейт снова может хвастаться тонкой талией в строгих нарядах.

Фото: globallookpress.com, shutterstock.com