Некоторое время назад 35-летняя герцогиня Кейт Миддлтон впервые призналась, что не была готова к рождению сына. Справиться с депрессией ей помог семейный психолог. Он же, как утверждают СМИ, спасает ее брак с 34-летним принцем Уильямом — естественно, в обстановке полной секретности.

Герцог и герцогиня Кембриджские только делают вид, что они счастливы, утверждают журналисты, ссылаясь на осведомленный источник в королевской семье. Флирт Уильяма с блондинкой модельной внешности, который случился в марте этого года во время его поездки в Швейцарию, всерьез пошатнул их брак. Больше месяца пара регулярно посещает лучшего психолога и сексолога Великобритании.

«Конечно, это сошло ему с рук, но Кейт была просто в ужасе от новостей. С тех пор Уильяму ничего не остается, чтобы выполнять ее требования. Кейт все еще зла на мужа, но пытается его простить», — цитирует американский портал Radar Online своего инсайдера. Также СМИ сообщили, что герцогиня отказывает мужу в сексе, планирует сосредоточиться на своих обязанностях, в то время как муж просит ее родить третьего ребенка, что также приводит к ссорам.

Учитывая, что источник новости — не британская газета, а американский таблоид с сомнительной репутацией, вряд ли эта информация соответствует реальности — пишет сайт Gossip Cop, специализирующийся на опровержении слухов. Однако ряд иностранных и российских СМИ относятся к информации не так скептически. А что думаете вы?

Фото: globallookpress.com