Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон любят не только на территории Великобритании. Ее обаяние распространяется на всех, куда бы она ни прибыла с визитом. Сегодня, в 150-ю годовщину со дня подписания обеспечившего нейтральный статус герцогства Люксембург договора, Кейт посетила дружественное государство, чтобы побывать на официальном приеме в Городском музее Люксембурга.

Для мероприятия икона стиля выбрала голубое платье-пальто Emilia Wickstead, лодочки телесного цвета и серьги из белого золота с бриллиантами и топазами Kiki McDonough стоимостью в 3,5 тысячи фунтов. СМИ отметили, что перед командировкой герцогиня посетила парикмахера, который укоротил ее локоны.

Во время приветственной церемонии на фестивале Герцогиня пережила весьма трогательный момент: мальчик, который вручал ей букет переволновался так сильно, что расплакался.

Герцогиня постаралась успокоить его и маму, которая была смущена неожиданным поведением сына.

В планах у Кейт, помимо похода в Музей современного искусства Великого герцога Жана (MUDAM) и посещения фестиваля велосипедов на площади Клерфонтен неподалеку от собора Нотр-Дам — встреча с Великим герцогом Анри и Великой герцогиней Марией Терезой, которые были в числе гостей на ее свадьбе.

Стоит отметить, что 35-летняя герцогиня все чаще отправляется на мероприятия одна. Она привыкает к сложной роли, которую ей предстоит выполнять, когда Королева Великобритании передаст право престола ее супругу — минуя, вероятно, его отца.

Фото: globallookpress.com