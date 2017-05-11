Алине Кабаевой 12 мая исполнилось 34 года. В день рождения олимпийской чемпионки мы вспомнили не только спортивные, но и политические заслуги именинницы, а также других звезд, которые решили попробовать свои силы в политике.

Алина Кабаева

После завершения спортивной карьеры Алина Кабаева вошла в состав Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства. Потом олимпийская чемпионка была депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия», где занималась вопросами молодежной политики и развития спорта. Гимнастку волновали не только вопросы спорта. Алина выступила в защиту прав детей и подростков. По ее инициативе был принят закон, запрещающий распространять в СМИ информацию о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий.

«Закон направлен на то, чтобы защитить несовершеннолетних от СМИ, для которых трагедии детей и подростков стали источником наживы, рабочим материалом для публикаций и ток-шоу, которые тиражируются на всю страну. Другими словами, защитить от журналистов, которых не волнует, как их "деятельность" скажется на психическом здоровье и без того травмированных детей», — объяснила свою инициативу Кабаева.

Светлана Хоркина

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях закончила спортивную карьеру в 2004 году, а спустя несколько месяцев родила сына Святослава. Но домохозяйкой Светлана, которая привыкла жить по расписанию и добиваться новых высот, быть, конечно, не захотела. Сначала «королева брусьев» стала вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России, потом вошла в состав партии «Единая Россия». В прошлом году Хоркина была назначена первым заместителем начальника ЦСКА и доверенным лицом «Единой России» на выборах в Государственную Думу.

Своими общественно-политическими достижениями Светлана Хоркина гордится не меньше, чем спортивными: «У спорта и политики много общего. В обеих сферах деятельности перед человеком стоят сверхцели, чтобы их достичь, надо ежедневно упорно работать, забыв об усталости и свободном времени. Мне есть чем гордиться, многое удалось сделать для страны и родного города Белгорода, где успешно функционирует школа спортивной гимнастики имени Светланы Хоркиной».

Мария Кожевникова

Со времен сериала «Универ» и фильма «Духless», в которых она сыграла пустоголовых блондинок, Мария Кожевникова сильно изменилась. Мастер спорта по художественной гимнастике, Мария решила приложить свое упорство к решению важных для нее вопросов в общественно-политической сфере. Сначала Кожевникова стала членом комитета Госдумы по культуре, а после рождения двоих детей решила стать еще и специалистом в области безопасности пищевых продуктов.

Марию особенно волнует то, чем кормят и «травят» детей производители молочных продуктов. Недавно актриса и депутат даже собралась поступать в Вологодскую молочно-хозяйственную академию, чтобы получить профессиональные знания по всем ГОСТам и СанПиНам.

Светлана Журова

Пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова так органично смотрится в Госдуме в строгих костюмах, что кажется, будто она никогда и не бегала на коньках. Сразу после завершения спортивной карьеры Светлана возглавила постоянную комиссию по культуре, спорту, физической культуре и молодежной политике в Законодательном собрании Ленинградской области, а затем переехала в Москву и стала депутатом партии «Единая Россия».

Сейчас Журова является первым зампредом комитета Госдумы по международным делам. Ответ на вопрос о том, что сложнее — быть политиком или спортсменом, сомнений у нее не вызывает: «В Госдуме отвечаешь не только за себя, там серьезная коллективная ответственность. А в спорте ты отвечаешь только за себя, ну и за тренера. В спорте нет права на ошибку. В политике тоже так, но там можно заболтать и исправиться. Вспомните того же Жириновского. Ему прощают многое. В спорте такого не бывает».

Оксана Федорова

«Мисс Вселенная», майор полиции, актриса, модель, ведущая детской передачи «Спокойной ночи, малыши», главный редактор глянцевого журнала, писательница, общественный деятель и благотворитель — все это Оксана Федорова, которая попробовала себя и в политике. Получилось не очень успешно: завоевав титул «Мисс Вселенная», она стала представителем Российской партии Жизни, которую возглавлял Сергей Миронов, но в Думу партия так и не прошла. Спустя три года Федорова была избрана председателем объединения Государственной Думы «Сибирское соглашение», но там тоже не задалось.

В итоге Оксана Федорова стала кандидатом юридических наук, написав диссертацию «Государственная политика в области борьбы с бедностью в России», и занялась благотворительностью.

Тина Канделаки

В 2007 году Тина Канделаки негативно высказалась о деятельности президента Грузии Михаила Саакашвили, с этого и началась ее политическая карьера. По приглашению Дмитрия Медведева (который на тот момент был президентом) Канделаки вошла в состав Общественной палаты Российской Федерации. Тина провела серию круглых столов, посвященных вопросам значения Интернета для изучения общества и изменениям российской системы образования. В 2011 году она была членом группы по государственному образовательному стандарту при Министерстве образования.

Маша Малиновская

На съемках одного из телешоу Маша Малиновская познакомилась с Владимиром Жириновским. Политик не смог пройти мимо яркой блондинки и посоветовал Марии вступить в его партию ЛДПР. Малиновская согласилась — и была депутатом Белгородской областной Думы три года, но была исключена из партии, так как не принимала никакого участия в ее деятельности.

Анастасия Волочкова

Балерина несколько лет являлась членом партии «Единая Россия». Официально служить родине Анастасия Волочкова перестала в 2011 году. Покинуть Госдуму Анастасии пришлось после громкого скандала, разгоревшегося после того, как она опубликовала свои слишком откровенные фотографии с отдыха на Мальдивах.

Ничего конкретного о политической деятельности балерины неизвестно, кроме того, что амбиции у Анастасии были большие. Так, в 2009 году Волочкова подала документы на участие в выборах мэра Сочи и хотела стать руководителем столицы Олимпиады-2014: «Многие говорят, что я из шоу-бизнеса и не смогу решить проблемы простых людей. Но я считаю, что мэру не надо знать, как укладывают асфальт или ремонтируют трубу. Для этого есть специалисты. Поэтому я собираюсь решать проблемы сочинцев с командой профессионалов, которую подберу сама. Три больных вопроса для будущей столицы Олимпиады — это канализация, электрификация и транспорт. Вот с них и начнем…». Балерина даже планировала переехать с дочерью Ариадной в Сочи и сделать там лучший театр в мире, но мэром города так и не стала.

Фото: Global Look Press, East News, Getty, Starface