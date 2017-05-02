Мероприятие ежегодно проводится под чутким руководством самой Алины Кабаевой и позволяет юным гимнасткам продемонстрировать свои таланты. В этот вечер именитая спортсменка не только занималась организационными вопросами, но и лично помогала участницам выполнять сложные элементы, попутно давая ценные советы. Алина появилась на фестивале в черном прозрачном платье с цветочным орнаментом.

Многие пользователи Сети отметили, что Кабаева похудела и выглядела роскошно. Кроме того, гимнастка не просто принимала участие в постановке номеров, она еще и попробовала себя в качестве певицы, исполнив песню «Дорога добра».

Публикация от Natalie Pushkina (@pushkinatalie) Май 2 2017 в 12:06 PDT

Поддержать Кабаеву и подающих надежды спортсменок пришли многие звезды спорта, среди них олимпийские чемпионки Елена Исинбаева и Маргарита Мамун, главный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Коллеги спортсменки поспешили поздравить ее с открытием фестиваля и высказать добрые слова в ее адрес. Так, Елена Исинбаева опубликовала в своем блоге совместное с Кабаевой селфи, подписав: «На фестивале художественной гимнастики "Алина". Вот уже в 9 раз Благотворительный фонд Алины Кабаевой проводит этот замечательный праздник! Все прошло на высшем уровне! Алина ты умница! Спасибо!».

А Дмитрий Губерниев в свою очередь осыпал гимнастку комплиментами: «Алина Кабаева!!!Мы знакомы 19 лет!!! Невероятная, искренняя, божественная!!!Фестиваль #Алина # получился просто блестящим!!Восхищен и покорён!!!Невероятно талантливые детишки скоро всех победят!!».

Результатом проделанной работы осталась довольна и сама Кабаева. В интервью «Спорт-Экспресс» Алина сообщила, что самое главное – дети остались довольны: «Это их праздник, дети любят сказки, и именно поэтому мы решили обратиться к этой теме. Я не хочу никого выделять из участников, все наши дети очень талантливы. Тут на любого ребенка смотришь и думаешь: чуть с ним поработать и можно сделать чемпионку. Они все такие непосредственные, радостные, умеющие верить в чудеса. Я стараюсь у них учиться этим качествам.».

Фото: instagram